Calcio: aereo di Messi costretto ad atterraggio d’emergenza

(ANSA) – ROMA, 03 APR – L’aereo di Leo Messi oggi è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Lo rivela il quotidiano britannico The Sun. Il giornale racconta che il velivolo, acquistato nel 2018 dall’asso argentino del Barcellona, avrebbe accusato un problema con il carrello e di conseguenza sarebbe stato costretto ad atterrare in anticipo a Bruxelles. L’aereo di proprietà del sei volte Pallone d’oro era partito da Recife, in Brasile, ed era atteso a Tenerife, nelle Canarie. Il tabloid non precisa, tuttavia, se il giocatore fosse o meno a bordo. (ANSA).