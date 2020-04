(ANSA) – WASHINGTON, 4 APR – Il bilancio delle vittime a causa del coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 7mila, con un aumento di oltre mille morti in un solo giorno, un nuovo triste record. I casi accertati in tutto il Paese sono 274mila. New York, lo stato più colpito, raggiunge quota 3.000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa.