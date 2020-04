Coronavirus: dedicata al Covid la rivista San Francesco

(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 4 APR – E’ dedicato al coronavirus e alla “inedita” Pasqua il numero di aprile della rivista San Francesco edita dai frati di Assisi. Sul titolo della copertina, disegnata da Antonio Sullo, campeggia la scritta “Ce la faremo” e l’immagine del Santo che senza paura porta l’Italia sulle spalle, “assaltata” dal Covid-19. Una miriade di uccelli, con tanto di mascherina protettiva, fanno da scudo attorno al Poverello, aiutandolo a sostenere la Nazione ferita. In un mondo colpito dalla pandemia e che ha bisogno di vicinanza e sostegno i frati del Sacro Convento di Assisi – è detto in una loro nota – hanno deciso di inviare gratuitamente a chi lo richiede tre numeri del mensile francescano, di aumentare il numero delle dirette streaming di messe e preghiere su sito sanfrancesco.org e di attivare un numero verde 800.333.733 per parlare direttamente con i frati. La situazione italiana e internazionale ai tempi del coronavirus sono il fulcro attorno al quale ruota questa edizione del mensile francescano. Il custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, evidenzia nella sua riflessione, come questa pandemia abbia “messo a nudo tutta l’immaturità di un popolo”. Il direttore della rivista, Padre Enzo Fortunato, nel suo editoriale si, e ci, interroga intorno alla parola opportunità e “se dovesse essere davvero una grande opportunità per l’umanità e per ognuno di noi? Si riscoprono affetti lontani e anche le telefonate terminano con un ti voglio bene. La solidarietà non è più una parola che dà fastidio. Vedere questa pandemia anche come un’opportunità per il futuro”. (ANSA).