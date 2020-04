(ANSAmed) – SOFIA, 4 APR – In Bulgaria continua a salire il numero dei casi di coronavirus: stamane il generale Ventsislav Mutafciyski, responsabile dell’Unità di crisi per l’emergenza sanitaria, ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 nuovi contagi, per un totale a quota 498. Finora, secondo la Johns Hopkins University, i morti nel Paese sono 14 e le persone guarite sono 34. Negli ospedali del Paese sono ricoverati 173 malati, 20 dei quali sono in terapia intensiva. Oltre la metà (97) dei ricoverati si trova negli ospedali della capitale Sofia. Mutafciyski ha commentato che le misure finora intraprese danno buoni risultati poiché non si osservano impennate dei casi, bensì un aumento graduale e moderato, “cosa che però non dovrebbe tranquillizzarci”. “Non è tempo di festeggiare”, ha concluso, riferendosi all’imminente Pasqua celebrata dalla Chiesa ortodossa bulgara il 19 aprile.