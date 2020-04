(ANSA) – ROMA, 04 APR – “La Roma è famosa per il legame con i tifosi e la città e questo adesso è più evidente. Sono orgoglioso di quello che sta facendo il club e di far parte di questo progetto”. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, parla delle iniziative benefiche attuate dal club giallorosso in una intervista a Sky Sport. “Non abbiamo solo raccolto soldi, siamo al fianco dell’ospedale – ha aggiunto – Abbiamo comprato mascherine e gel per mani, prodotti alimentari. E’ incredibile”. “Come periodo certo non è facile – ha anche ammesso -. Sto a casa con mio figlio e mia moglie. Faccio sport, vedo partite e giocatori. C’è tempo per tutto…”. (ANSA).