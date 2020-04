MADRID – L’Ambasciata d’Italia a Madrid, con un tweet, ha reso noto che coloro che hanno “urgenza assoluta” di rientrare in Italia potranno farlo il 6 aprile con il volo Madrid-Roma.

Il volo, operato dalla linea aerea Privilege Style d’intesa con il Ministero degli Esteri italiano, partirà alle ore 22:35 dall’aeroporto di Barajas.

L’ultimo volo per l’Italia risale al 29 marzo. In quell’occasione oltre agli italiani in Spagna che desideravano rientrare in patria vi erano anche connazionali giunti dal Venezuela con un volo organizzato dal ministero degli Esteri spagnolo in collaborazione con altri paesi dell’Unione Europea.

Il volo del 6 aprile sarà probabilmente l’ultimo dell’“operazione rimpatri” organizzata dalla nostra Ambasciata in collaborazione con la “Farnesina”.

