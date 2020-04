Kobe Bryant entra nella Basketball Hall of Fame

(ANSA) – NEW YORK, 04 APR – Kobe Bryant entra nella Naismith Memorial Basketball Hall. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Hall of Fame e viene a meno di tre mesi dalla tragica morte del campione i Nba. Con lui consacrati alla gloria anche altri otto cestisti tra cui Tim Duncan e Kevin Garnett, rispettivamente ex dei San Antonio Spurs e dei Minnesota Timberwolves. Durante la carriera, il trio Bryant, Duncan e Garnett ha vinto in totale undici campionati NBA e quattro MVP Award. In particolare Bryant nella sua carriera ventennale con i Los Angeles Lakers ha vinto cinque campionati e un MVP Award nel 2008. Il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame è uno dei massimi riconoscimenti della pallacanestro internazionale. Onora i più rappresentativi cestisti, i migliori allenatori, gli arbitri ed i personaggi che hanno dato un contributo fondamentale a questo sport. Tra loro, tre italiani: Dino Meneghin tra i giocatori e Sandro Gamba e Cesare Rubini tra i tecnici. (ANSA).