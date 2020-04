Spagna, 6 e 8 aprile: altri voli Spagna-Italia

MADRID – Come quello di domani 6 aprile, anche quello in programma per mercoledì 8, sarà riservato solo a coloro che hanno urgenza di rientrare in Italia. L’Ambasciata d’Italia a Madrid, sempre con un tweet, ha reso noto che ha attivato un nuovo “volo speciale”. L’iniziativa è stata presa “d’intesa con l’Unità di Crisi” della Farnesina e con la collaborazione della rete consolare. Questa volta, però, il velivolo partirà da Valencia, alle ore 15:30, diretto a “Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa”.

Per il momento sono stati rimpatriati poco più di 10mila connazionali, tra turisti, studenti e temporanei. Ma il numero, a quanto pare, è destinato a crescere.

L’ultimo volo per l’Italia risale al 29 marzo. In quell’occasione oltre agli italiani in Spagna che desideravano rientrare in patria vi erano anche connazionali giunti dal Venezuela con un volo organizzato dal ministero degli Esteri spagnolo in collaborazione con altri paesi dell’Unione Europea.

Quello dell’8 aprile probabilmente non sarà l’ultimo volo. Infatti, l’“operazione rimpatri”, organizzata dalla nostra Ambasciata in collaborazione con la “Farnesina”, pare destinata ad estendersi nel tempo

Redazione Madrid