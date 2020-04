Regina Elisabetta, serve autodisciplina e determinazione

(ANSA) – ROMA, 5 APR – E’ atteso per stasera lo storico discorso alla nazione della regina d’Inghilterra, che secondo le anticipazioni dei media britannici esorterà i suoi sudditi alla “autodisciplina” e alla “determinazione” per superare con uno spirito di “fratellanza” l’emergenza della pandemia di coronavirus. Il Paese vive “un momento sempre più impegnativo”, afferma la regina Elisabetta, secondo un’anticipazione della Bbc: “Un momento di sconvolgimento nella vita del nostro Paese: uno sconvolgimento che ha causato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti noi”. “Spero che negli anni a venire tutti possano essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida”, prosegue Elisabetta II: “E quelli che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione erano forti” come quelli di qualsiasi altra generazione. La monarca si augura poi che gli attributi di “autodisciplina, determinazione e fratellanza caratterizzino ancora questo Paese”.