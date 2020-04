Papa: certezze si sgretolano ma Dio ci dice ‘coraggio’

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 5 APR – “Oggi, nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: ‘Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene'”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa della Domenica delle Palme. Poi ha indicato ai giovani, nella domenica in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana, i veri eroi ai quali guardare. “Cari amici, guardate ai veri eroi – dice Francesco rivolto ai giovani -, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi”, conclude il Papa.