Bimba 2 anni cade in un canale e annega nel Trevigiano

(ANSA) – TREVISO, 5 APR – Una bambina di due anni è morta annegata oggi dopo essere caduta in un canale a Crocetta del Montello, nel trevigiano. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggita all’attenzione dei familiari mentre giocava nel giardino di casa, che costeggia il corso d’acqua e non ha recinzioni. Non vista, si sarebbe diretta verso il canale, cadendovi. L’allarme è stato dato da una persona sulla sponda opposta, che ha urlato vedendo il corpicino nell’acqua. Inutili i tentativi di un passante che, capito cos’era accaduto, si è tuffato per cercare di soccorrerla. La piccola è stata portata a riva quando era già spirata. I medici del 118, intervenuti con un elicottero, ne hanno costatato il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I genitori della bimba sono due giovani ventenni, di origine macedone.