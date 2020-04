Coronavirus: Eurotour cancella lo Scandinavian Mixed di golf

(ANSA) – ROMA, 06 APR – Ancora un torneo rinviato e un altro cancellato a causa del coronavirus. L’European Tour di golf ha annunciato lo slittamento, a data da destinarsi, del Trophèe Hassan II e la cancellazione dello Scandinavian Mixed. Originariamente in programma dal 4 al 7 giugno 2020 (Marocco), il Trophèe Hassan II è stato posticipato sine die. Niente da fare per lo Scandinavian Mixed (11-14 giugno a Stoccolma, in Svezia), eliminato dal calendario 2020 del massimo circuito continentale. (ANSA).