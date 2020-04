Coronavirus: in Ecuador 4.000 bare di cartone per i poveri

(ANSA) – ROMA, 06 APR – La città di Guayaquil, nel sud-ovest dell’Ecuador, si è dotata di oltre 4.000 bare di cartone per accelerare le sepolture dei corpi che continuano ad accumularsi a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Lo riferisce l’agenzia Efe. Circa 3000 cadaveri sono stati raccolti dall’esercito e dalla polizia, che li hanno prelevati da case, strade e ospedali negli ultimi giorni. Si tratta in molti casi di membri di famiglie con scarse risorse e che non possono dunque farsi carico delle spese per il funerale.