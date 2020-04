(ANSA) – ROMA, 6 APR – Funerali brevissimi, con pochi congiunti, senza spostare la bara dal carro funebre, per far fronte all’impressionante numero di decessi. E’ questo uno dei tanti aspetti terribili dell’epidemia di coronavirus che si è abbattuta in Spagna, che registra il numero di vittime tra i più alti del mondo. La Cnn racconta quanto succede nel gigantesco cimitero La Almudena di Madrid, dove padre Edduar officia il rito. Prima saluta i familiari, non più di cinque, poi l’autista del carro funebre apre il bagagliaio da cui appare una bara di legno. Dall’inizio alla fine, le benedizioni e le preghiere impiegano appena cinque minuti. Padre Edduar dispensa l’acqua santa alla bara sigillata, che poi viene caricata su un carrello e portata via per la cremazione. E dopo che il carro funebre si è allontanato, ne arriva subito un altro, praticamente uno ogni quarto d’ora. Alcune persone trasmettono in streaming dai loro telefonini il breve funerale per la famiglia allargata e gli amici che non hanno potuto partecipare.