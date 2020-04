(ANSA) – TORINO, 06 APR – Sono arrivati nella Sala Fucine i primi cinque moduli monoblocchi prefabbricati, con docce e servizi igienici, inviati dalla Protezione Civile per la struttura sanitaria che sarà allestita nell’area delle Ogr a Torino. Uno di questi servirà per il personale sanitario. Nel pomeriggio è atteso il Genio dell’Aeronautica militare per l’avvio dei lavori veri e propri di allestimento della struttura sanitaria temporanea, che prevede posti di terapia intensiva per malati di media e lieve entità e posti letto per degenti. I lavori dovrebbero concludersi in un paio di settimane. L’utilizzo della porzione cult delle Ogr è stato consentito dalla Fondazione Crt proprietaria dell’area che ha riqualificato nel 2017 con un investimento di oltre 100 milioni di euro. La Compagnia di San Paolo ha stanziato 3 milioni per l’allestimento della struttura sanitaria. (ANSA).