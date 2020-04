Calcio: dalla Spagna, De Ligt vuole il Real Madrid

(ANSA) – ROMA, 06 APR – Matthijs De Ligt vuole lasciare la Juventus, perché il suo modo di giocare non si adatta al calcio dei bianconeri e pertanto non si sente a proprio agio. Il giovane olandese, classe 1999, arrivato a Torino l’estate scorsa dall’Ajax, secondo quanto scrive il quotidiano conservatore spagnolo Abc, avrebbe chiesto al proprio agente Mino Raiola di trovargli un’altra sistemazione. De Ligt avrebbe inoltre aggiunto che intravede nel Real Madrid la squadra ideale nella quale poter continuare la carriera. Raiola, anche per accontentare la richiesta del proprio assistito, sarebbe dunque pronto a offrire il giocatore al club ‘blanco’, che punta a sostituire l’esperto capitano Sergio Ramos, che di anni ne ha 34, a prescindere dal fatto che rinnoverà fino al 2022. Militao non ha convinto lo staff tecnico e Nacho ha più di 30 anni. Al momento solo Varane e Ramos sono i punti fermi della difesa di Zinedine Zidane. L’altro obiettivo di Raiola è far rimanere al Bernabeu il secondo portiere Areola, arrivato il prestito dal PSG, nell’ambito dell’operazione che ha portato il costaricano Keylor Navas a Parigi. Il Real ha messo in stand-by Lunin ormai da un paio di stagioni, ma il giovane estremo difensore scalpita. (ANSA).