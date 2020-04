Venezolanos que arribaron de Colombia al Táchira denunciaron malos tratos por parte de funcionarios del gobierno venezolano y afirman ser utilizados como objetos políticos, no recibir agua ni comida y dormir aglomerados en plena pandemia.

Cerca de mil personas esperan en el terminal de San Antonio del Táchira por ser trasladados a Caracas, pero sólo los montan en los autobuses y vuelven a bajar sin movilizarlos a ningún lugar.

Aseguran que del lado colombiano no los trataron mal, al contrario les dieron comida y trasladaron hasta Cúcuta, pero en Venezuela es donde no les han dado apoyo ni alimentos, además que no los dejan ir a ningún lado y algunos ya tienen tres días en espera sin que les den explicaciones sobre su futuro.