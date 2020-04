CARACAS – El presidente Nicolás Maduro, envió una carta a los estadounidenses en la cual escribe que se “vio en la obligación de alertarles” porque el presidente de su nación, Donald Trump, en medio de la pandemia mundial del coronavirus, ha instrumentalizado la lucha contra las drogas, para el despliegue “militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años”.

Aseguró que el objetivo es amenazar a Venezuela y llevar a América hacia un “conflicto bélico costoso, sangriento y de duración indefinida”. Recordó que previamente a esta “maniobra falaz”, el pasado 26 de marzo, el fiscal general de EEUU, William Barr, presentó “sin mostrar prueba alguna” acusaciones de narcotráfico “hacia su país contra mí y otros altos funcionarios” del Estado venezolano,

El jefe de Estado resaltó que el Departamento de Estado de Estados Unidos demuestra que Venezuela no es una nación de “tránsito primario de drogas” hacia el territorio estadounidense. Sin embargo, destacó que está realidad si lo son los países aliados de “Washington como Colombia u Honduras”.

“Nosotros en Venezuela no queremos un conflicto armado en nuestra región. Queremos relaciones fraternales, de cooperación, de intercambio y de respeto. No podemos aceptar amenazas bélicas, ni bloqueos, ni tampoco la intención de instalar un tutelaje internacional que viola nuestra soberanía y desconoce los avances del último año en el diálogo político sincero entre el gobierno y gran parte de la oposición venezolana, que desea soluciones políticas, y no guerras por petróleo”, expresó.

El presidente Maduro le hizo un llamado al pueblo norteamericano para que detenga “esta locura”, responsabilice a sus gobernantes y los “obligue” a enfocarse en la atención urgente del coronavirus. Pidió el cese de las amenazas militares, el fin de las sanciones ilegales y el bloqueo económico que “restringe el acceso a insumos humanitarios” necesarios en Venezuela.

“Les pido, con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado, una vez más, a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa. No somos tan diferentes, como nos quieren hacer creer con infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que los intereses particulares de minorías cegadas por ambición nos separen”, puntualizó el político.