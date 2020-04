(ANSA) – BOLOGNA, 07 APR – La commemorazione della morte di Cristo, l’evento più importante dell’anno per i Testimoni di Geova, quest’anno sarà trasmesso in streaming, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. E’ possibile in serata, dopo il tramonto, spiega una nota della congregazione, sul sito www.jw.org. In tutto il mondo sono previsti oltre 21 milioni di presenti. In Italia i testimoni di Geova sono mezzo milione di persone, circa 40mila in Emilia-Romagna.(ANSA).