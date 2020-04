Coronavirus:Decaro bacchetta anziano,’non vogliamo perdervi’

(ANSA) – BARI, 07 APR – “Io non voglio che alla fine di questa storia Bari sia una città senza nonni, non vogliamo perderli, loro sono le persone più a rischio. State a casa”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in un post a corredo di un video in cui si vede lo stesso primo cittadino rimproverare un anziano che la Polizia locale stava sanzionando nell’ambito dei controlli per l’emergenza Coronavirus. L’uomo, che ha dichiarato che stava andando a pranzo a casa della figlia, ha avuto una sanzione di 533 euro. “Devi stare a casa, ti portiamo noi la spesa a domicilio – gli ha detto il sindaco – non puoi andare da tua figlia, fai del male a te e alla tua famiglia. Torna a casa o ti faccio seguire”. Da oggi le forze dell’ordine hanno attivato i check point in alcune strade dove è stata segnalata un’eccessiva presenza di cittadini. Per ogni posto di blocco ci sono 10 agenti.