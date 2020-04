Basket: colloquio ministro Spadafora con vertici Fip e Lega

(ANSA) – ROMA, 07 APR – Proposte e percorsi per far superare anche al mondo del basket tricolore l’emergenza pandemia sono stati al centro di un colloquio in video conferenza tra il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, e i presidenti di Federbasket e Lega basket serie A. Giovanni Petrucci e Umberto Gandini. La federazione e la lega, informa la Fip, hanno potuto “rappresentare compiutamente le esigenze dell’intero movimento e dei club, suggerendo e richiedendo alcuni potenziali interventi a sostegno dell’attività sportiva. Il confronto -sottolinea la federazione – ha consentito di allineare tutte le componenti circa i percorsi intrapresi e da intraprendere, nella piena consapevolezza dell’urgenza degli interventi da adottare” (ANSA).