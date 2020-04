(ANSA) – ROMA, 7 APR – “Avevamo detto che non avremmo fatto ostruzionismo sul provvedimento, ma la scelta di blindarlo con la fiducia fa comprendere che non ci sono i presupposti per una collaborazione”. Lo dice il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo riferendosi al fatto che il governo porrà la fiducia a palazzo Madama sul dl cura Italia.