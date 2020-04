Coronavirus: Emilia Romagna,17.825 positivi,72 morti da ieri

(ANSA) – BOLOGNA, 07 APR – Sono 17.825 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 269 in più rispetto a ieri. Un aumento decisamente contenuto – viene evidenziato dalla Regione- se paragonato a quello dei giorni scorsi. Quanto ai test effettuati salgono a quota 75.191, 3.028 in più. A livello complessivo sono 7.861 le persone in isolamento a casa, 66 in più rispetto a ieri, mentre sono 366 le persone ricoverate in terapia intensiva: 6 in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoverati negli altri reparti Covid: 54 in meno a quota 3.750 rispetto ai 3.804 di ieri. Dal rilevamento di ieri si registrano 72 nuovi decessi: 34 uomini e 38 donne. Le guarigioni, si attestano a 2.597 – 200 in più rispetto a ieri – delle quali 1.545 riguardano persone clinicamente guarite, e 1.052 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. (ANSA).