Coronavirus: Enti promozione-Ics, “grande unità di intenti”

(ANSA) – ROMA, 07 APR – È durato più di due ore l’incontro tra il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi e i presidenti degli Enti di promozione sportiva, per fare il punto sul decreto del governo che destinerà fondi a tasso zero per lo sport di base. Un incontro in cui c’è stata “massima unità e condivisione tra tutti”, sottolinea all’Ansa Damiano Lembo, coordinatore degli Enti di promozione al Coni nonché numero uno dell’Unione Sportiva Acli. Nel corso della riunione “il presidente Abodi ha ribadito il fatto che le Asd sono il vero motore dello sport sul territorio e la sua vicinanza allo sport di base – aggiunge Lembo – sottolineando inoltre iI concetto di un grande disegno della società italiana che nella ripartenza verterà anche sullo sport di base, quindi la necessità di lavorare insieme in un quadro generale di riassetto del Paese. La volontà è quella di proseguire in futuro il colloquio tra di noi e di renderlo sistematico attraverso una convenzione”. Proprio a tal proposito, il presidente dell’Ics Andrea Abodi ha invitato gli omologhi degli enti a un nuovo incontro tra circa due settimane che seguirà il cda del Credito Sportivo che avrà la funzione di decidere la destinazione effettiva degli aiuti alle Asd. (ANSA).