Fortune mondo

NEW YORK. – Il coronavirus riduce e impoverisce i paperoni mondiali: valgono complessivamente 8.000 miliardi di dollari, circa 700 miliardi in meno rispetto al 2019, e sono solo – al 18 marzo – 2.095, ovvero 58 in meno dell’anno e 226 in meno rispetto a soli 12 giorni prima.

Nonostante il divorzio multimiliardario, Jeff Bezos si conferma per il terzo anno consecutivo il più ricco del mondo. Lo segue Bill Gates mentre al terzo posto sale Bernard Arnault, che scavalca Warren Buffett relegandolo in quarta posizione. Fra gli italiani il re della Nutella Giovanni Ferrero è il più ricco, seguito da Leonardo del Vecchio.

A scattare la fotografia dei paperoni è l’annuale classifica di Forbes, nella quale si constata come il 51% dei miliardari recensiti è più povero dello scorso anno. Il salto maggiore in classifica lo ha compiuto Qin Yinglin: è in 43ma posizione con una fortuna stimata in 18,5 miliardi di dollari, ovvero 14,2 miliardi in più rispetto al 2019 grazie al boom in borsa della sua Muyan Foods.

Fra le uscite eminenti dalla classifica 2020 c’è quella di Adam Neumann, il fondatore di WeWork. Fra le 278 new entry c’è invece Eric Yuan, il fondatore e amministratore delegato di Zoom Video Communications, il servizio online che sta esplodendo con l’emergenza coronavirus che costringe a casa oltre quattro miliardi di persone.

Gli Stati Uniti si confermano il paese con il maggior numero di miliardari, 614, seguiti dalla Cina che ne conta, incluse Hong Kong e Macao, 456.

Con una fortuna di 113 miliardi di dollari, Bezos si conferma il paperone del mondo in una top ten a maggioranza americana ad eccezione di Arnault terzo con 76 miliardi e Amancio Ortega, il patron di Zara, sesto con 55,1 miliardi. Mark Zuckerberg è settimo con 54,7 miliardi, mentre l’ottava, la nona e la decima posizione sono nelle mani di componenti della famiglia Walton, quella dietro il colosso Walmart.

Donald Trump è 1.001 in classifica con 2,1 miliardi di dollari, guardando così da lontano il “nemico” proprietario del Washington Post Bezos.

Fra gli italiani Ferrero è 32mo nella classifica generale con 24,5 miliardi di dollari. La famiglia Del Vecchio lo segue a distanza: è in 62ma posizione con 16,1 miliardi. Stefano Pessina è il terzo più ricco d’Italia, e 133mo nella classifica generale, con 10,2 miliardi. Silvio Berlusconi occupa la 308ma posizione con 5,3 miliardi. Miuccia Prada è 945ma.