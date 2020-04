EEUU agradece apoyo a plan de transición para Venezuela

CARACAS – Mike Pompeo secretario de Estado estadounidense, agradeció el respaldo que han dado muchos países a la propuesta para la “transición democrática en Venezuela”, para lograr un cambio político en la nación suramericana.

En una conferencia de prensa, Pompeo señaló que “es hora de que (Nicolás) Maduro se vaya”. A la vez que EEUU anunció estar dispuesto a eliminar las sanciones hacia Venezuela, si se acepta el plan presentado por el Departamento de Estado hace una semana, para conformar un gobierno de transición en el país.

Explicó que el objetivo de esa transición en Venezuela es la realización de unas elecciones presidenciales libres “donde los venezolanos sean los que tengan la posibilidad de elegir”.

EEUU plantea en dicha propuesta la creación de un “consejo de gobierno”, en el que no participen Juan Guaidó ni Nicolás Maduro, y que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo de seis a doce meses.

Detallo que el Consejo de Estado es el organismo que se propone para gobernar el país en la etapa de transición y sería el encargado de organizar y llamar a elecciones.

Estaría constituido por cuatro miembros, elegidos por la Asamblea Nacional. No obstante, este consejo no puede ser integrado por miembros de la AN o del Tribunal Supremo de Justicia.

Cada partido político o coalición de la asamblea que tenga un 25% o más de miembros en el parlamento escoge dos miembros del consejo y uno de ellos debe ser un gobernador de algún estado.

Luego de ser elegidos, los cuatro miembros seleccionan a una quinta persona, que será nombrada “secretario general” y actuará como presidente interino. Esta persona no puede presentarse a las elecciones presidenciales cuando éstas sean convocadas.

EEUU plantea como uno de sus primeros puntos en el plan, que se disuelva la asamblea constituyente y solo así, el gobierno estadounidense, pueden retirar las sanciones a los funcionarios que la integran.

Asimismo, la propuesta solicita que regresen todos los miembros de la AN que estén en el exilio, que la Corte Suprema levante el desacato al parlamento opositor y les devuelva la inmunidad parlamentaria a los delegados del mismo.