ROMA. – Nessuno si muova ai tempi del Coronavirus. Tra indiscrezioni e sogni, per la verità più di tornare alla normalità che di vedere grandi giocatori vestire la maglia della squadra del cuore, il calcio mercato di queste ore sembra registrare la voglia di tanti big in Italia e fuori a non muoversi.

A cominciare da Federico Chiesa che, nonostante le “sirene” di Inter e Juventus, dovrebbe restare alla Fiorentina come assicurato dal presidente viola Rocco Commisso: “Renzi avrebbe detto che Chiesa va all’Inter? Pensi alla política (ride), è un gran tifoso della Fiorentina, un amico, ma ho detto un anno fa che Chiesa sarebbe rimasto qua, ho mantenuto la promessa. Io sono convinto che i nostri calciatori vogliano restare qua, ora non ho potuto fare rinnovi e parlare con loro. Ma sono convinto che resteranno qua i nostri migliori calciatori”.

A non volersi spostare, a differenza di quanto trapelato in precedenza, sarebbe anche Zlatan Ibrahimovic intenzionato a non lasciare nè il calcio nè il Milan: l’asso svedese non ha in mente di chiudere qui la sua carriera e per il prossimo futuro la preferenza sarebbe per i rossoneri.

Certo l’emergenza coronavirus scoppiata ha scombinato non poco i piani del giocatore come del club milanese e tutto il sistema: non è certo così, con lo stop alla stagione (che potrebbe non ripartire) che la punta di Malmoe vorrebbe mettere la parola fine alla sua super carriera sportiva.

A dichiarare fedeltà alla sua squadra attuale un altro pezzo da novanta in attacco, il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata che non vede l’ora di ricominciare a giocare nella sua Bergamo per ridare un po’ di gioia ad una città così duramente colpita dall’emergenza Coronavirus.

“Quello che sto vivendo all’Atalanta è speciale – afferma il bomber colombiano – Spero di poter restare qui ancora per molto tempo, non ho mai avuto un periodo così in carriera. Il calcio ora va messo da parte, la salute è la priorità di tutti ma sogno il ritorno in campo”.

E a non muoversi, almeno in direzione Inter, non dovrebbe essere nemmeno Lionel Messi. Dopo aver fatto sognare i tifosi nerazzurri Massimo Moratti, il presidente dell’era del Triplete chiarisce il suo pensiero a proposito del fuoriclasse argentino del Barcellona: “Io parlo soltanto da tifoso. Naturalmente Messi mi sempre piaciuto e da presidente l’ho anche seguito, ma oggi nel club c’è una proprietà diversa, non decido io. E non ho mai parlato di lui con loro”.

Dal punto di vista tecnico, la copia tutta argentina con Lautaro Martinez sarebbe davvero fantastica: “Sarebbe una bomba, magia pura – conclude Moratti – Sono creativi, rapidi, puliti, giocano un calcio da strada. Vederli insieme sarebbe incredibile. Mi piace molto Lautaro, un calciatore importante che ha gol, fantasia, di quelli che non ti stanchi di vedere”.

E fedele al suo Bayern Monaco è anche Thomas Muller che oggi ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2023: “era una priorità restare, la passione mi tiene qui”.