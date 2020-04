Eurogruppo rinviato a domani, nessun accordo per ora

(ANSA) – BRUXELLES, 8 APR – Nulla di fatto per il momento all’Eurogruppo sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi economica conseguente all’emergenza coronavirus. Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno ha quindi deciso di sospendere la riunione che riprenderà domani. Passi avanti verso l’apertura a un fondo per la ripresa basato sulla proposta franco-italiana che prevede titoli del debito comuni, i cosiddetti Recovery bond, e stallo sul Mes senza condizioni, una proposta che continua a essere respinta dall’Olanda: questo, a quanto si è appreso, il bilancio delle sedici ore di trattative che si sono svolte all’Eurogruppo riunito in videoconferenza.