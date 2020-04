Coronavirus: Conte, con opposizione confronto è costante

(ANSA) – ROMA, 08 APR – “Tra il Governo e le opposizioni c’è un confronto costante. Abbiamo chiesto ai cittadini di essere uniti, è dovere della politica dare l’esempio. Dobbiamo imparare molto da questo periodo. A livello internazionale tantissimi Paesi hanno dimostrato il loro sostegno all’Italia, inviando personale sanitario, strumentazioni, aiuti”. Lo spiega il premier Giuseppe Conte in un passaggio della sua intervista a Vatican News e Osservatore Romano. “Il primo ministro albanese Edi Rama, al momento dell’invio di medici e infermieri in Italia, ha osservato: ‘Laggiù è casa nostra da quando i nostri fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro’. Questo spirito di solidarietà, la necessità di sostenerci l’uno con l’altro, ci fa riscoprire di essere – nonostante pur legittime differenze – una grande famiglia, senza steccati”, conclude.