(ANSA) – PARIGI, 08 APR – “Il confinamento deve perdurare diverse settimane a partire da ora”: è il parere del presidente del consiglio scientifico francese, Jean-François Delfraissy, intervistato da France Info. Oltralpe, la fine delle misure di confinamento decise dal presidente Emmanuel Macron è attualmente prevista per il 15 aprile, a circa un mese dall’entrata in vigore per debellare il coronavirus, anche se a questo punto una proroga dei blocchi sembra essere l’opzione più probabile. “Allo stato attuale, da quanto sappiamo, possiamo discutere di quanto accadrà dopo, ma l’elemento essenziale è la continuazione di uno rigido confinamento su diverse settimane”. “Ci sono elementi di ordine sanitario, di società, elementi economici. E’ un mix molto di difficile – ha proseguito il virologo – il sanitario ha la priorità ma non è l’unica cosa di cui si tiene conto”. Per Delfraissy “tutto dipenderà anche dal tasso di tolleranza della popolazione”.