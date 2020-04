(ANSA) – BRUXELLES, 8 APR – La roadmap di uscita dalle misure restrittive per far fronte al coronavirus “deve avere al suo centro la salute pubblica” e deve essere “coordinata tra gli Stati membri, per evitare ricadute”. Così la Commissione europea nel proporre una strategia progressiva per l’uscita graduale dalle restrizioni adottate dagli Stati membri. Ad annunciarlo è il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, presentando i punti salienti della discussione odierna del collegio dei commissari.