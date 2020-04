Amendola, fase 2 per sostegno economico e salute cittadini

(ANSA) – ROMA, 8 APR – “Usiamo come base per le nostre scelte politiche le indicazioni della comunità scientifica, non solo per individuare i dati e le curve del contagio e della guarigione ma per comprendere quelle che sono le indicazioni maggiori per i settori della società che sono esposti a questi enormi sacrifici. Sulla base di quello il governo farà una programmazione che porti a quella che viene chiamata ‘Fase 2’. Serve fare attenzione e programmare in maniera seria e determinata quelle che sono le prossime mosse. Dobbiamo avviare una fase che abbia delle scadenze prefissate e con protezione della salute dei cittadini e sostegno economico. Su questo dobbiamo accompagnarci tutti in una fase in cui ai sacrifici possa seguire una nuova modalità, dal contenimento alla convivenza con un virus che ha già causato troppe sofferenze”. Lo ha detto a Sky TG24, il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola.