Coronavirus: Cina e Russia chiudono il loro confine

(ANSA) – PECHINO, 8 APR – La Cina ha chiuso tutti i 4 accessi al confine con la Russia per scongiurare nuovi casi importati di Covid-19. Sono, scrive il Quotidiano del Popolo, Suifenhe, HuiChun e Dongning nella provincia di nordest dello Heilongjiang e di Manzhouli nella Mongolia Interna. La mossa, adottata in via temporanea da Mosca e Pechino, è maturata dopo che, su 2.443 persone entrate in Cina dalla Russia via Suifenhe dal 21 marzo al 7 aprile, 84 sono risultate contagiate e 127 sono state classificate asintomatiche, secondo il network statale Cctv.