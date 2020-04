Coronavirus: in Senato indicati anche microfoni da usare

(ANSA) – ROMA, 8 APR – Non solo un adeguato distanziamento tra ogni senatore, oltre a guanti, mascherine e detergenti disinfettanti: nell’Aula del Senato sono state stabilite regole anche per l’utilizzo dei microfoni. La vicepresidente Anna Rossomando ha illustrato, con l’aiuto del questore Antonio De Poli, durante la discussione generale sul dl Cura Italia la ‘mappa’ delle postazioni, indicando i microfoni che ogni gruppo parlamentare è autorizzato ad utilizzare per rispettare le disposizioni di profilassi decise