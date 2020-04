Chiusi in casa per il virus? Fate come nei sommergibili

(ANSA) – ROMA, 8 APR – Ci sono alcune persone, in questo periodo di clausura forzata, che di isolamento ne sanno più di tutti: i sommergibilisti della Marina militare. Il loro segreto è questo: “vivi la clausura in casa come una missione”. Questi i loro consigli. 1) Fai dell’isolamento un’opportunità, il tempo è prezioso e non torna indietro. 2) Dedica del tempo a te stesso e coltiva le tue passioni. 3) Stabilisci la tua routine e coinvolgi tutta la famiglia. 4) Mantieniti in forma, bastano 30 minuti al giorno. 5) Pianifica la spesa e il menù per mangiare in modo sano ed equilibrato. 6) Dedica parte del tuo tempo alla cura dei tuoi spazi. Ti aiuterà a gestire tutto il resto. 7) Ogni tanto spezza la routine quotidiana, servirà a ricominciare con più motivazione. 8) Mantieni attiva la tua rete di relazioni sociali e affettive. 9) Affronta la giornata con un sorriso: è una medicina efficacissima. 10) Pensa a cosa farai nel tuo futuro, è l’unica cosa che puoi davvero cambiare in meglio.