Conclusa la sua missione diplomatica in Spagna, l’Ambasciatore d’Italia Stefano Sannino affida ad un video, causa la quarantena decretata per combattere la pandemia, il suo messaggio di commiato. “Quattro anni intensi – afferma -. La Spagna mi mancherà”. Il pensiero rivolto a chi soffre e lotta in questo momento difficile”.

Redazione Madrid