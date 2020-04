Coronavirus:sindaco Messina,’regime subdolo,tutelo italiani’

(ANSA) – MESSINA, 9 APR – “Mi vogliono politicamente ammazzare a colpi di lupara di Stato. La riunione straordinaria del CdM che è stata preannunciata per esaminare il caso De Luca è l’ennesima conferma della trasformazione di una Stato serio in Repubblica delle Banane che questo Governo ha avuto la capacità di fare con l’Italia”. Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca annunciando la “diffusione della memoria difensiva ultimata la notte scorsa e inviata al premier Giuseppe Conte”. “Mi hanno più volte intimidito con le loro omissioni, i loro silenzi e i loro avvertimenti burocratici ma vado avanti per tutelare gli italiani da quello che ormai è un subdolo regime. Preferisco morire in trincea, politicamente vittima dei colpi di lupara di stato”. (ANSA).