(ANSA) – PALERMO, 9 APR – In Sicilia il lockdown per contenere i contagi da Covid-19 ha ‘bruciato’ in un mese 2,1 miliardi di euro di valore aggiunto, quasi mezzo milione i lavoratori rimasti a casa, mentre i 600 euro del ‘Cura Italia’ hanno coperto il 34,5% dei 1.740 euro persi da ogni autonomo e partita Iva. E’ il quadro che emerge per l’isola dallo studio realizzato dallo Svimez.