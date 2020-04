In prossime ore possibile vertice governo-parti sociali

(ANSA) – ROMA, 9 APR – Si potrebbe svolgere tra questa sera e domani, secondo quanto si apprende da fonti governative, il vertice tra governo e parti sociali sulle misure di contenimento da mettere in campo dopo Pasqua per le aziende. La riunione non è stata ancora ufficialmente convocata ma, secondo le stesse fonti, è probabile che si svolga nelle prossime ore o nella giornata di domani e vedrà certamente al tavolo, oltre al premier Giuseppe Conte, Cgil, Cisl e Uil. Solo dopo la riunione il governo varerà il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento.