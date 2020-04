Pasta all’uovo e yoga, Airbnb e le esperienze da remoto

(di Cinzia Conti) (ANSA) – ROMA, 09 APR – Danze irlandesi, pasta fatta in casa con le ricette delle nonne italiane, meditazione con una violoncellista o con un monaco buddhista, ma anche cosmesi con prodotti naturali che abbiamo in casa, conoscenza con pinguini e cani e addirittura rilassamento guidato con una pecora. Dopo essere scesi in campo mettendo a disposizione di medici e infermieri impegnati nella lotta al coronavirus più di 4000 case (a titolo gratuito o a prezzi calmierati), gli host di Airbnb si rivolgono anche a chi sta passando queste ore chiuso in casa per arginare la diffusione della malattia lanciando le “esperienze online”. E lo fa mettendo come al solito al centro le persone e il loro bagaglio umano e culturale per permettere a chi sta casa di viaggiare e conoscere persone nuove in modo diverso. Ma anche se questa volta “l’esperienza” passerà attraverso lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone le emozioni e in molti casi il divertimento non saranno da meno. Con le direttive in materia di salute messe a punto per affrontare questo difficile momento, molte persone hanno dovuto rinunciare alla routine quotidiana e ad attività un tempo semplici, come recarsi al lavoro, dedicarsi ai propri hobby, fare sport. Le “esperienze online” offrono un’opportunità di cambiare questa situazione, consentendo agli host di mettere a disposizione delle esperienze che possano incidere sulla nuova routine di milioni di ospiti e generando, allo stesso tempo, un reddito. Il tutto senza che nessuno lasci la propria casa. “I rapporti umani – afferma Catherine Powell, Head of Airbnb Experiences – sono al centro di ciò che facciamo. Con un numero così alto di persone chiuse in casa per proteggere la propria salute e quella degli altri, vogliamo offrire la possibilità agli host di connettersi con la community di tutto il mondo nell’unico modo possibile in questo momento, online”. (ANSA).