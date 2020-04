Coronavirus: morto medico Alessandria, sempre in prima linea

(ANSA) – ALESSANDRIA, 09 APR – Il medico di origini libanesi Nabil Chrabie, 61 anni, è morto alla clinica Città di Alessandria, trasformata dal 19 marzo in Covid Hospital. Positivo al coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate nella notte ed è stato intubato, ma non ce l’ha fatta. Lo rende noto Giancarlo Perla, direttore generale della clinica dove il dottore lavorava. “Qui arrivano i malati più gravi – dice Perla – Chrabie è stato in prima linea dall’inizio. La sua scomparsa influisce sullo stato d’animo di tutti”. (ANSA).