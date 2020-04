Coronavirus: Goggia “a Bergamo apice, qui vera pandemia”

(ANSA) – ROMA, 09 APR – “La situazione di Bergamo la sapete tutti, il Coronavirus ha avuto il suo apice qui, ma ciascuno di noi penso si sia molto impegnato nel rispetto delle norme e dei decreti affinché tutto si normalizzasse. La diffusione è stata veramente una pandemia. Io fortunatamente riesco a fare dei piccoli allenamenti, si fa il fuoco con la legna che si ha: l’importante è saperla valorizzare, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità”. È la testimonianza della campionessa olimpica di sci Sofia Goggia, collegata direttamente dalla sua Bergamo, epicentro dell’epidemia italiana da Covid-19, in diretta a Radio Radio per gli auguri di Buona Pasqua degli atleti delle Fiamme Gialle. “Ho un cortiletto in casa: ho portato lì degli attrezzi e cerco di allenarmi. Quando potremo tornare ad allenarci? In questo momento non si sa – aggiunge Goggia – io mi alleno in casa. Auguro Buona Pasqua a tutti, sarà diversa quest’anno, spero possa essere all’insegna della semplicità e soprattutto dico a tutti di stare blindati a casa e rispettare decreti e norme. Teniamo duro”. Dall’altra parte del telefono la bi-campionessa del mondo di Biathlon Dorothea Wierer: “Sono passate tre settimane e mezzo dalla fine della Coppa del Mondo, all’inizio mi sono riposata sul divano, da un po’ ho ripreso qualche allenamento e faccio la casalinga. È un momento molto tosto, ma bisogna restare a casa e rimanere positivi”, ha specificato l’azzurra. (ANSA).