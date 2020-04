Calcio: Leao contro Esposito, 1/o derby Milan-Inter eSports

(ANSA) – MILANO, 09 APR – Il campionato di calcio è fermo per il Coronavirus ma Milan e Inter si sfideranno lo stesso in un derby ‘virtuale’. Sabato 11 aprile, alle ore 12,30, Rafael Leao e Sebastiano Esposito – ragazzi molto amanti dei videogiochi – si affronteranno nella prima stracittadina ufficiale su Pes. L’incontro sarà trasmesso su Dazn, Milan Tv e i canali social dei club. “Nell’impossibilità di scendere in campo fisicamente – spiega Leao – sarà bello e divertente sfidarlo in questa partita a Pes. Essendo un Derby c’è sempre voglia di vincere ma il principale obiettivo è quello di essere, per quanto possibile, vicini ai nostri tifosi in questo momento così complicato”. Durante la partita sarà possibile donare fondi a Fondazione Milan per la lotta contro il Covid-19. (ANSA).