(ANSA) – ROMA, 9 APR – Per il sesto giorno consecutivo, calano i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, sono 3.605 i pazienti attualmente nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in Lombardia (-21 rispetto a ieri). Restano ancora alti però i numeri dei malati – complessivamente 96.877, pari a 1.615 in più rispetto a ieri – e delle vittime – in tutto 18.279 e 610 nelle ultime 24 ore (mercoledì erano state 542). In leggero calo il trend delle persone guarite: complessivamente 28.470, 1.979 in più di ieri (il giorno prima erano 2.099). Sommando morti e guariti, il numero dei contagiati totali ha toccato quota 143.626, 4.204 in più nell’ultimo giorno.