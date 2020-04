Edoardo Leombruni non è solo membro dell'”Associazione Latinoamericana in Italia”; associazione che collabora attivamente con la “Fondazione Abruzzo Solidale” e con la Ong La Pastiglia nella donazione di medicine ai connazionali meno fortunati in Venezuela. Neanche è solo un membro del Cram abruzzese. È soprattutto Medico Chirurgo e dirigente medico livello 1 dell’Ospedale di Sulmona. È in prima fila nella lotta contro la pandemia in Abruzzo. Leombruni intervistato dal Direttore, Mauro Bafile, illustra qual è la situazione ospedaliera in Italia e in Abruzzo, spiega la realtà che vivono i sanitari oggi in Italia e commenta come cambierà la nostra vita una volta sconfitto il Covid-19.

Redazione Madrid