Mattarella a Malagò, “Emozionato da video atleti”

(ANSA) – ROMA, 10 APR – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato questa mattina al telefono col Presidente del Coni Giovanni Malagò per l’iniziativa che ha unito gli azzurri di Italia Team in un messaggio corale di solidarietà a medici e infermieri, “eroi” protagonisti della battaglia al coronavirus. “Il video mi è piaciuto molto – ha detto Mattarella a Malagò -, è stato emozionante. La prego di rivolgere i miei più sinceri complimenti alle atlete e agli atleti perché hanno interpretato con semplicità il pensiero di tutti gli italiani. A loro dico grazie per aver condiviso il sostegno a medici e infermieri che sono in prima linea in questi giorni difficili” (ANSA).