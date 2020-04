Coronavirus: Renzi, rispetto scelte Conte ma si riparta

(ANSA) – ROMA, 10 APR – “Dobbiamo iniziare a ripartire perché se non ripartiamo la pandemia diventerà una carestia, non moriremo forse di Covid ma rischieremo di morire di fame”. Lo dice in una diretta su Facebook il leader di Iv Matteo Renzi. “Spero che Conte sia nelle condizioni di annunciare qualche riapertura: rispetteremo tutto quello che il presidente del Consiglio dirà, ma fossimo in grado di dare un messaggio seguire esempi come quello del presidente di Confindustria Brescia che ha un’acciaieria in Germania che funziona e prende quote di mercato alle italiane che sono bloccate”.