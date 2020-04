(ANSA) – BRUXELLES, 10 APR – “Accolgo con favore il risultato cruciale raggiunto ieri dall’Eurogruppo e il sostegno a Sure per mantenere le persone al lavoro”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, precisando che l’esecutivo da lei guidato “risponderà alla richiesta per un’azione decisiva attraverso un recovery plan e un Quadro finanziario pluriennale rafforzato, in collaborazione con il presidente del consiglio europeo Charles Michel e altre istituzioni”, conclude von der Leyen.