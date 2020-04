(ANSA) – PARIGI, 10 APR – Sono 13.197 questa sera i morti di Coronavirus in Francia dal 1 marzo, sommando i decessi in ospedale delle ultime 24 ore (554 per un totale di 8.598) e quelli delle case di riposo (totale di 4.599). Lo ha comunicato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon.