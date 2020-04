(ANSA) – BARI, 10 APR – Per onorare tutti i caduti di questi drammatici giorni di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus e per ringraziare in particolare chi lavora negli ospedali, alcune pattuglie della Polizia di Stato hanno raggiunto nel pomeriggio il Policlinico di Bari ed hanno diffuso le note de ‘Il Silenzio’. L’iniziativa si è svolta in occasione del 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. (ANSA).